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В Ленинском районе г. Бреста заложили новый сад

24.10.2018 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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За счет средств республиканского бюджета по улице Высоковской Ленинского района города Бреста завершилось строительство двух детских домов семейного типа. В ближайшее время их двери откроются для вновь созданных семей. Родители-воспитатели имеют опыт в воспитании детей и готовы подарить свою родительскую заботу, доброту и ласку детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас идет активный процесс знакомства родителей со своими будущими воспитанниками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60012.php

В Ленинском районе г. Бреста заложили новый сад

Дом семейного типа – это современный двухэтажный коттедж с мебелью, бытовой техникой, детской площадкой, гаражом, хозяйственными постройками и приусадебным участком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60012.php

В Ленинском районе г. Бреста заложили новый сад

В рамках проведения городского месячника по благоустройству, на прилегающих территориях проведены мероприятия по наведению порядка. Сотрудники управления по образованию совместно с родителями-воспитателями и детьми высадили фруктовые деревья, кусты крыжовника, малины, смородины и туи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60012.php

В Ленинском районе г. Бреста заложили новый сад

Выражаем благодарность директору фермерского хозяйства «Влас» Жабинковского района Владимиру Кравчуку за помощь в закладке будущего сада.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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За счет средств республиканского бюджета по улице Высоковской Ленинского района города Бреста завершилось строительство двух детских домов семейного типа. В...
 
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