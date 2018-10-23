В Ленинском районе г. Бреста заложили новый сад

За счет средств республиканского бюджета по улице Высоковской Ленинского района города Бреста завершилось строительство двух детских домов семейного типа. В ближайшее время их двери откроются для вновь созданных семей. Родители-воспитатели имеют опыт в воспитании детей и готовы подарить свою родительскую заботу, доброту и ласку детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас идет активный процесс знакомства родителей со своими будущими воспитанниками.



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Дом семейного типа – это современный двухэтажный коттедж с мебелью, бытовой техникой, детской площадкой, гаражом, хозяйственными постройками и приусадебным участком.



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В рамках проведения городского месячника по благоустройству, на прилегающих территориях проведены мероприятия по наведению порядка. Сотрудники управления по образованию совместно с родителями-воспитателями и детьми высадили фруктовые деревья, кусты крыжовника, малины, смородины и туи.



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Выражаем благодарность директору фермерского хозяйства «Влас» Жабинковского района Владимиру Кравчуку за помощь в закладке будущего сада.