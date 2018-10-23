Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Пинском районе

24.10.2018 около 03:45 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 38-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем марки «Мицубиси Монтеро», двигался по автодороге М10 "Гр. РФ-Гомель-Кобрин", со стороны г.Лунинец в направлении г.Иваново.



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На 421 км Пинского района водитель совершил наезд на 42-летнего жителя г.Пинска, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части на необозначенном велосипеде "Аист". В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.