МТС и «Прессбол» расскажут о тех, кто представит Беларусь на II Европейских играх

Компания МТС , национальный партнер II Европейских игр, и газета «Прессбол» запускают совместный проект «Неудержимые». Мы будем знакомить белорусов с молодыми звездами спорта, которые представят нашу страну на II Европейских играх в Минске, на Олимпиадах в Токио и Пекине.



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Молодые и амбициозные, дерзкие и талантливые. Мы решили собрать вместе будущих звезд белорусского спорта. Многих из них уже сегодня можно назвать мастерами с большой буквы и достойной сменой нынешнему поколению спортсменов.

Начался проект с неудержимой Эльвиры Герман. Легкоатлетка специализируется в барьерном беге на 100 метров. В этом году она завоевала золотую медаль чемпионата Европы. Белоруска номинирована на титул лучшей молодой легкоатлетки Старого Света. Мы провожаем ее в Лозанну за наградой яркой фотосессией и большим интервью:

«Много тренироваться, не бояться, быть уверенной в себе. Считаю, психология — это половина успеха. Не провожу никаких аутогенных тренировок, не настраиваюсь на соревнования по-особенному. Знаю, что, если у меня есть хороший результат, я просто его повторю или постараюсь улучшить».

Полный текст интервью читайте на сайте pressball.by . Кроме того, на интернет-портале — яркая фотосессия спортсменки.

II Европейские игры пройдут в Минске в 2019 году, они стартуют 21 июня и продлятся 10 дней. Спортсмены из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. МТС выступил Национальным партнером II Европейских игр в Минске.

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