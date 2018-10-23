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МТС и «Прессбол» расскажут о тех, кто представит Беларусь на II Европейских играх
24.10.2018 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
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Молодые и амбициозные, дерзкие и талантливые. Мы решили собрать вместе будущих звезд белорусского спорта. Многих из них уже сегодня можно назвать мастерами с большой буквы и достойной сменой нынешнему поколению спортсменов.
Начался проект с неудержимой Эльвиры Герман. Легкоатлетка специализируется в барьерном беге на 100 метров. В этом году она завоевала золотую медаль чемпионата Европы. Белоруска номинирована на титул лучшей молодой легкоатлетки Старого Света. Мы провожаем ее в Лозанну за наградой яркой фотосессией и большим интервью:
«Много тренироваться, не бояться, быть уверенной в себе. Считаю, психология — это половина успеха. Не провожу никаких аутогенных тренировок, не настраиваюсь на соревнования по-особенному. Знаю, что, если у меня есть хороший результат, я просто его повторю или постараюсь улучшить».
Полный текст интервью читайте на сайте
II Европейские игры пройдут в Минске в 2019 году, они стартуют 21 июня и продлятся 10 дней. Спортсмены из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
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