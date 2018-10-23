В Могилевской области – рекордный урожай яблок. В сельских хозяйствах комментируют, что нынешние цифры превышают сборы этих фруктов за последний десяток лет.

В белыничской хозяйстве «Новая Друть» соберут более тысячи тонн яблок. В дополнение к традиционным плодам в этом году в Россию отправится первая партия урожая женьшеня — 50 килограммов корня.

Женьшинарию в Техтине выращивают уже 7 лет. Осенью здесь идут работы: уборка на зимний сезон и сбор семян. План – 10 килограммов красных ягод. Белыничский район – не тайга, где обычно растет женьшень, но здесь создают условия для роста и хорошего урожая растений.

Но если женьшень – это еще экономическая надежда хозяйства, то яблоки в саду — это сегодняшние достижения и неплохие доходы. Собирать богатый урожай помогают шефские организации.

За все существование Техтинского сада еще никогда не удавалось собрать столько яблок, как в этом сезоне. Их продают на местных рынках, потребительским обществам и частникам, даже экспортируют.