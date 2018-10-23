Александр Лукашенко подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ №419 «О повышении пенсий» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 октября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

По информации Министерства труда и социальной защиты, с этой даты средний размер трудовых пенсий составит Br388,1, средний размер пенсии по возрасту — Br393,96.

Это уже третий перерасчет пенсий в этом году. Предыдущие два производились в мае и августе. Тогда их размер вырос в среднем на 5,3% и на 10% соответственно. В результате всех трех произведенных в этом году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%. Номинальный темп роста пенсий по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом составит, по оценке, 113,8%, а в реальном выражении — 107,9%.

При этом в министерстве подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчетов (перерасчета) у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.