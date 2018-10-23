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Шойгу: военная активность НАТО у границ России и Беларуси достигла небывалого уровня
24.10.2018 13:15 — Разное | Ежедневник
фото: mil.by
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу констатирует чрезвычайно высокий уровень военной активности НАТО у границ России и Беларуси, чего не бывало со времён "холодной войны".
«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси в среду, 24 октября, в Минске.
По его словам, для этого Североатлантический союз активно использует миф о российской угрозе.
Сергей Шойгу также отметил, что совместно с белорусской стороной Россия продолжает совершенствовать взаимодействие, готовить вооружённые силы к совместному применению в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.
«В рамках данной работы большое внимание уделяем формированию нормативной правовой базы, развитию региональной группировки войск и совместной боевой подготовке», - сказал он.
Он выразил уверенность, что заседание будет способствовать углублению военного сотрудничества между двумя странами.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу констатирует чрезвычайно высокий уровень военной активности НАТО у границ России и Беларуси, чего не бывало со...
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