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Идеальное время для ужина, если вы хотите похудеть
В фитнес-диетических кругах с 80-х годов прошлого века укоренился набор базовых мифов. Один из самых известных — «не есть после шести» — слышали, кажется, вообще все. Но что известно современной науке о том, как время ужина влияет на похудение, сон и здоровье?
Поздний ужин портит сон
Сон управляет «голодными» и «сытыми» гормонами
Наш аппетит растет, когда повышается уровень грелина и снижается уровень лептина. Именно это и происходит при недосыпе. Участники
Важен состав и калораж ужина
Еще один базовый лайфхак из 80-х — поглощать бОльшую часть калорий (и особенно простых углеводов) днем, а на ночь перекусывать нежирными белками и волокнистыми углеводами. Это работает почти для любой диеты (кето, низкожировой, палео, средиземноморской и т.д.) просто потому, что в салате с куриной грудкой меньше калорий, зато при этом они отлично насыщают.
Разумеется, не стоит замыкаться лишь на этом варианте. Такой ужин может быть ближе к отбою, а вот если вы хотите плотно закусить углеводно-жирной пищей, то лучше садиться за стол пораньше.
Высокогликемический ужин за четыре часа
Ученые провели интересный
Ранний ужин способствует выработке гормона роста
Около 75% гормона роста выпускается ночью, когда мы спим. Гормон роста делает много полезного, например, поддерживает мышечную ткань и помогает выжигать жировую. Чтобы выработать максимум, надо ложиться спать без инсулиновых колебаний. Если ужин богат простыми углеводами, то лучше закончить за четыре часа до сна. Низкогликемический перекус может быть за два-три часа.
Кстати, если вы тренируетесь по вечерам и поужинать рано не получается, то не огорчайтесь — после физических нагрузок оголодавший организм быстрее усваивает нужные нутриенты. Только сведите в послетренировочном приеме пищи к минимуму долю жиров, так как они замедляют переваривание.
Ранний ужин снижает риск рака?
Испанские ученые внезапно
Итак, когда же лучше ужинать?
Поскольку многие жаждут короткого ответа, вот он: за четыре часа до сна. Впрочем, это не доказанная догма от ученых и не универсальное правило для всех.
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В фитнес-диетических кругах с 80-х годов прошлого века укоренился набор базовых мифов. Один из самых известных - "не есть после шести" - слышали, кажется, вообще все. Но...
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