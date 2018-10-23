ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве возбудили уголовное дело за репост в «Вконтакте»

24.10.2018 13:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В России уже прекращают уголовные дела за репосты в соцсетях, а в Беларуси, кажется, только начинают. 15 октября на лидера группы Dzieciuki завели «административку» за репост записи из паблика анархистов. Сегодня же, 24 октября, стало известно об уголовном деле против 33-летнего жителя Могилёва, пишет mogilevnews.by.

Суть такова − мужчина сделал репост видео и картинок, которые так или иначе обыгрывали темы расовой, национальной или любой другой вражды (правоохранители не уточнили и изображений не показали, поэтому мы не можем сказать точно). Против него завели уголовное дело по части первой статьи 130 − «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни».

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова сказала, что картинки и видео «содержали сцены пропаганды и призывы к враждебным действиям по отношению к группе лиц по признаку расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности». А мужчина «умышленно скопировал их» на свою страницу.

Симонова считает, что могилевчанин своими действиями привлек внимание к этой теме, чтобы поддерживать интерес к ней. Мужчину уже не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за хулиганство, на момент совершения преступления он нигде не работал.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России уже прекращают уголовные дела за репосты в соцсетях, а в Беларуси, кажется, только начинают. 15 октября на лидера группы Dzieciuki завели «административку» за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Причиной каждого третьего пожара в Минской области было неосторожное обращение с огнем – Генпрокуратура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика