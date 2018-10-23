В Могилеве возбудили уголовное дело за репост в «Вконтакте»

В России уже прекращают уголовные дела за репосты в соцсетях, а в Беларуси, кажется, только начинают. 15 октября на лидера группы Dzieciuki завели «административку» за репост записи из паблика анархистов. Сегодня же, 24 октября, стало известно об уголовном деле против 33-летнего жителя Могилёва, пишет mogilevnews.by.

Суть такова − мужчина сделал репост видео и картинок, которые так или иначе обыгрывали темы расовой, национальной или любой другой вражды (правоохранители не уточнили и изображений не показали, поэтому мы не можем сказать точно). Против него завели уголовное дело по части первой статьи 130 − «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни».

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова сказала, что картинки и видео «содержали сцены пропаганды и призывы к враждебным действиям по отношению к группе лиц по признаку расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности». А мужчина «умышленно скопировал их» на свою страницу.

Симонова считает, что могилевчанин своими действиями привлек внимание к этой теме, чтобы поддерживать интерес к ней. Мужчину уже не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за хулиганство, на момент совершения преступления он нигде не работал.