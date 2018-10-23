ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвестор потратил $3 миллиона на стройку, а теперь сносит объект из-за решения Мингорисполкома

24.10.2018 13:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

18 октября мы писали, что Мингорисполком отменит своё требование снести здания общепита возле станций метро «Каменная горка» и «Восток». Но у властей были претензии к компании «РевиТар Инвест» не только по этим зданиям, но и по недостроенному объекту на пересечении улиц Есенина и Громова. 24 октября компания начала снос этого здания, пишет «Радыё Свабода».

«РевиТар» планировал построить здесь торговый центр и точку общепита и уже успел вложить в стройку 2,8 миллиона долларов. Но долгие попытки убедить Мингорисполком в необходимости закончить проект оказались неудачными. Владелец компании Сергей Тарасюк сказал, что уже не видит смысла «продолжать эту агонию».

С чего всё началось

«РевиТар Инвест» выиграл на аукционе два смежных участка − под ТЦ и точку общепита. Во время проектирования возник вопрос: зачем на двух смежных участках строить два разных здания? Глава городского комитета архитектуры разрешил их объединить и строить один объект. Мингорисполком выдал все нужные документы. Компания начала стройку.

Как госорганы вдруг передумали

Через полтора года «РевиТар» обратился в комитет архитектуры, чтобы скорректировать фасады. Но им не отвечали семь месяцев, а потом заявили, что в 2014 году вышел указ − в момент стройки запрещено объединять участки. Поэтому у компании два участка, которые можно объединить только после завершения стройки. Вмешалась прокуратура и предложила земельной службе составить протокол о нецелевом использовании участков. Начался суд.

По словам Тарасюка, судья была в шоке. Земельная служба сначала подготовила решение о стройке одного объекта, а потом вдруг составила протокол о нецелевом строительстве. В итоге «РевиТар» выиграл суд. Прокуратура вынесла протест. Дело снова направили в суд, который вынес решение уже не в пользу компании. Дело шло всё выше по иерархии − и в Верховном суде заявили о нецелевом строительстве.

Почему на этот раз Генпрокуратура не помогла

Всё это время инвестор не мог продолжать стройку, но платил за аренду по 20-кратной ставке − якобы из-за самовольного захвата земли. Сергей Тарасюк рассказал, что «РевиТар» оказался в ситуации, когда нет денег ни на строительство, ни на аренду. Генпрокуратура, которая вынесла протест в отношении других объектов компании, не могла тут ничем помочь, так как это было решение Верховного суда. «Мы решили здание снести, определили подрядчика, и сегодня он начнет износ. Мы терпели и уже понимаем, что нет смысла продолжать эту агонию. Мы остались в дураках, ничего при этом не нарушая, соблюдая решения властей», − сказал Тарасюк.

Кстати, председатель комитета архитектура и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович предлагал «РевиТару» разделить здание перегородкой и построить как бы два объекта. Инвестор согласился, но власти не пошли навстречу.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 октября мы писали, что Мингорисполком отменит своё требование снести здания общепита возле станций метро «Каменная горка» и «Восток». Но у властей были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем в Минск прилетел глава Минобороны РФ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика