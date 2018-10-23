Инвестор потратил $3 миллиона на стройку, а теперь сносит объект из-за решения Мингорисполкома

18 октября мы писали , что Мингорисполком отменит своё требование снести здания общепита возле станций метро «Каменная горка» и «Восток». Но у властей были претензии к компании «РевиТар Инвест» не только по этим зданиям, но и по недостроенному объекту на пересечении улиц Есенина и Громова. 24 октября компания начала снос этого здания, пишет «Радыё Свабода».

«РевиТар» планировал построить здесь торговый центр и точку общепита и уже успел вложить в стройку 2,8 миллиона долларов. Но долгие попытки убедить Мингорисполком в необходимости закончить проект оказались неудачными. Владелец компании Сергей Тарасюк сказал, что уже не видит смысла «продолжать эту агонию».

С чего всё началось

«РевиТар Инвест» выиграл на аукционе два смежных участка − под ТЦ и точку общепита. Во время проектирования возник вопрос: зачем на двух смежных участках строить два разных здания? Глава городского комитета архитектуры разрешил их объединить и строить один объект. Мингорисполком выдал все нужные документы. Компания начала стройку.

Как госорганы вдруг передумали

Через полтора года «РевиТар» обратился в комитет архитектуры, чтобы скорректировать фасады. Но им не отвечали семь месяцев, а потом заявили, что в 2014 году вышел указ − в момент стройки запрещено объединять участки. Поэтому у компании два участка, которые можно объединить только после завершения стройки. Вмешалась прокуратура и предложила земельной службе составить протокол о нецелевом использовании участков. Начался суд.

По словам Тарасюка, судья была в шоке. Земельная служба сначала подготовила решение о стройке одного объекта, а потом вдруг составила протокол о нецелевом строительстве. В итоге «РевиТар» выиграл суд. Прокуратура вынесла протест. Дело снова направили в суд, который вынес решение уже не в пользу компании. Дело шло всё выше по иерархии − и в Верховном суде заявили о нецелевом строительстве.

Почему на этот раз Генпрокуратура не помогла

Всё это время инвестор не мог продолжать стройку, но платил за аренду по 20-кратной ставке − якобы из-за самовольного захвата земли. Сергей Тарасюк рассказал, что «РевиТар» оказался в ситуации, когда нет денег ни на строительство, ни на аренду. Генпрокуратура, которая вынесла протест в отношении других объектов компании, не могла тут ничем помочь, так как это было решение Верховного суда. «Мы решили здание снести, определили подрядчика, и сегодня он начнет износ. Мы терпели и уже понимаем, что нет смысла продолжать эту агонию. Мы остались в дураках, ничего при этом не нарушая, соблюдая решения властей», − сказал Тарасюк.

Кстати, председатель комитета архитектура и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович предлагал «РевиТару» разделить здание перегородкой и построить как бы два объекта. Инвестор согласился, но власти не пошли навстречу.