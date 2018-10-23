Нацбанк выпустил позолоченную монету в 20 рублей

С 24 октября Национальный банк выпустил в обращение две памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год» в честь соответствующей даты. Одна из них имеет номинал в 20 рублей и весит в шесть раз больше двухрублёвой, вторая − один рубль. А отчеканили их в Варшаве, сообщает Нацбанк.

Серебряная монета, полностью покрытая золотом, имеет номинал 20 рублей и вышла тиражом 2500 штук. Каждая такая монета весит 33,6 грамма − это почти в шесть раз больше двухрублёвой монеты.

Вторая монета номиналом в один рубль сделана из медно-никелевого сплава, тираж такой же − 2500 штук. На лицевой стороне изображён герб Беларуси, на обратной − карта страны и напдись «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год».

Монеты отчеканили в «Монетном дворе Польши» в Варшаве.