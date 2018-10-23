Заседание состоится в суде Октябрьского района Гродно , в помещении №3. Начало заседания - 10.00.





2 октября на Денисова был составлен протокол по части 2 статьи 17:11 КоАП (изготовление или распространение, а также хранение с целью распространения экстремистских материалов). Основанием для составления протокола стал перепост на странице музыканта в социальной сети "ВКонтакте" двух видео с запрещенного анархического паблика.





"Оба видео были репостнуты 6 марта 2017 г. Оба сейчас отсутствуют, хотя я их не удалял. Ничего на них экстремистского нет. Они - об участии брестских анархистов в марше тунеядцев", - написал Денисов в Facebook.



