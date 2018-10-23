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В грибах и ягодах Брестчины обнаружили повышенное содержание цезия-137
Повышенное содержание цезия-137 обнаружили специалисты в 20 пробах грибов и ягод из загрязненных радионуклидами лесов Лунинецкого, Пинского и Столинского районов, пишет
Чаще всего радионуклиды обнаруживали в сыроежках, лисичках, польских грибах, груздях, а также в чернике.
Кстати, в конце 2017 года во Франции задержали 3,5 тонны белорусских грибов: в них обнаружили следы радиоактивного цезия-137.
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Повышенное содержание цезия-137 обнаружили специалисты в 20 пробах грибов и ягод из загрязненных радионуклидами лесов Лунинецкого, Пинского и Столинского районов,...
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