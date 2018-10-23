В грибах и ягодах Брестчины обнаружили повышенное содержание цезия-137









Чаще всего радионуклиды обнаруживали в сыроежках, лисичках, польских грибах, груздях, а также в чернике.





Кстати, в конце 2017 года во Франции задержали 3,5 тонны белорусских грибов: в них обнаружили следы радиоактивного цезия-137.