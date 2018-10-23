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Беларусь хочет провести Суперкубок УЕФА
Белорусская федерация футбола подала вторую заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА. Провести его планируется в Минске на обновлённом стадионе "Динамо", которому официально придали четвёртую категорию УЕФА.
Минск претендует на Суперкубок УЕФА 2021 года. Конкурс на выбор площадки начался 28 сентября 2018 года. Ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году, исполком УЕФА назовёт в мае-июне 2019 года, передает
Белорусская федерация футбола подавала заявки на проведение финала чемпионата Европы-2020 и Суперкубка УЕФА-2020, но безуспешно.
В 2019 году Суперкубок УЕФА пройдёт в турецком Стамбуле, а в 2020-м — в Порту.
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Белорусская федерация футбола подала вторую заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА. Провести его планируется в Минске на обновлённом стадионе "Динамо",...
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