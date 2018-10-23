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Михаила Захарова оштрафовали на 1000 евро
Главного тренера минского ХК "Юность" Михаила Захарова оштрафовали на 1000 евро.
Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Федерации хоккея Беларуси, передает
Поводом для штрафа стала критика судей после поединка группового этапа Лиги чемпионов "Юность" — ТПС (Финляндия) 17 октября.
Михаил Захаров известен тем, что не сдерживается в выражениях. Однако на этот раз тренер "Юности" действительно просто критиковал судей. По его мнению, судьи засчитали шайбу, забитую ногой, и нарочно не заметили офсайд.
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Главного тренера минского ХК "Юность" Михаила Захарова оштрафовали на 1000 евро.
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