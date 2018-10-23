Михаила Захарова оштрафовали на 1000 евро

"Еврорадио" . Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Федерации хоккея Беларуси, передает





Поводом для штрафа стала критика судей после поединка группового этапа Лиги чемпионов "Юность" — ТПС (Финляндия) 17 октября.





Михаил Захаров известен тем, что не сдерживается в выражениях. Однако на этот раз тренер "Юности" действительно просто критиковал судей. По его мнению, судьи засчитали шайбу, забитую ногой, и нарочно не заметили офсайд.