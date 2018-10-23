33-летний житель Могилева стал фигурантом уголовного дела из-за репоста во «ВКонтакте». Об этом пишет информационное агентство «Могилевские ведомости» со ссылкой на сообщение официального представителя Ленинского РОВД г. Могилева Елены Симоновой.



Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Мужчина был зарегистрирован в социальной сети «ВКонтакте». Там он нашел видео изображения, которые «содержали сцены пропаганды и призывы к враждебным действиям по отношению к группе лиц по признаку расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

По данным РОВД, мужчина просмотрел файлы и знал, что они содержат признаки проявления экстремизма и пропаганды насилия к представителям определенных групп. После он умышленно скопировал их на свою страницу.

— Этим действием могилевчанин публично продемонстрировал и предоставил указанные файлы для всеобщего обозрения и копирования в открытом доступе на личной странице, тем самым привлек внимание для формирования и поддержания интересов к этой теме неопределенного количества лиц, а после этого хранил видеофайлы и изображения до выявления и обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов, — рассказала Елена Симонова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 Уголовного Кодекса Республики Беларусь: разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за хулиганство, на момент совершения преступления нигде не работал.