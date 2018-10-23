Причиной каждого третьего пожара в Минской области было неосторожное обращение с огнем – Генпрокуратура

Прокуратура Минской области проанализировала причины возникновения пожаров в регионе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, по информации ведомства, за январь-сентябрь 2018 года на территории области произошло 1 204 пожара, в которых погиб 101 человек. За аналогичный период 2017 года было зафиксировано 956 пожаров с 85 погибшими.

"Причина каждого третьего пожара – неосторожное обращение с огнем, каждого пятого – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, продолжили там, в 2 раза (с 10 до 20) по сравнению с тремя кварталами 2017 года увеличилось число пожаров, сопряженных с возгоранием соломы. Больше всего таких фактов зарегистрировано в Несвижском, Солигорском и Столбцовском районах. Возгорание соломы допускалось также в Дзержинском, Клецком, Копыльском, Любанском, Минском, Молодечненском, Пуховичском и Червенском районах. При этом, из 13 случаев с установленной причиной возгорания в восьми виновные неосторожно обращались с огнем, в трех - с огнем шалили дети.