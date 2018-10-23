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Тимошенко заявила, что изменит формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, если станет президентом Украины

24.10.2018 13:11 — Разное | Интерфакс  
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После президентских выборов на Украине новая власть изменит формат переговоров о прекращении боевых действий в Донбассе, укрепит армию и остановит бизнес на войне, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Нам нужен мир, но не на условиях агрессора. Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш, украинский, Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернем 2 миллиона беженцев", - заверила Ю.Тимошенко, выступая в среду на митинге в городе Казатин Винницкой области.

Как сообщается на официальном сайте "Батькивщины", лидер партии убеждена, война на востоке Украины "кое-кому очень выгодна, потому что война - это миллиарды, которые на ней зарабатывают". К тому же, по словам Ю.Тимошенко, отдельные районы Донецкой и Луганской областей превратились в "серую зону", через которую идет контрабанда и наркотики.

По словам лидера "Батькивщины", Украине нужна сильная контрактная армия.

Ю.Тимошенко также отмечает, что не стоит полагаться лишь на Минские договоренности, которые, по ее словам, с самого начала "были бесперспективными" и являются "сдачей национальных интересов Украины", добавив, что нужно было с первых дней войны опираться на Будапештский меморандум.

 
 
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После президентских выборов на Украине новая власть изменит формат переговоров о прекращении боевых действий в Донбассе, укрепит армию и остановит бизнес на...
 
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