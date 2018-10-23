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"Мы вынуждены принимать ответные меры". Сергей Шойгу прилетел в Минск и рассказывает об угрозе NATO
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
«Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению национальной безопасности. В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», – цитирует Сергея Шойгу
Согласно Шойгу, страны NATO отрабатывают сейчас задачи ведения боевых действий именно наступательного характера.
Как сообщает Минобороны Беларуси, в Минске Шойгу сегодня примет участие в совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России, где планируется подвести итоги деятельности за прошедший год и обсудить выполнения мероприятий по обеспечению безопасности Союзного государства. Также должен быть утвержден план совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза — 2019», который состоится на российской территории. В Минобороны РФ отмечают, что по итогам визита будет подписан ряд документов «по дальнейшему развитию интеграционных процессов в военной сфере обоих государств».
Для справки.
«Щит Союза» – это крупномасштабные учения Беларуси и России, которые проводились уже трижды (в 2006 году на белорусском территории, в 2011 и 2015 гг. – на территории РФ). В 2015 году они состоялись в Псковской и Ленинградской областях – с белорусской стороны тогда были задействованы более 1300 военнослужащих. Предполагается, что в 2019 году учения также пройдут в России.
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В Беларусь сегодня прибыл с визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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