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"Мы вынуждены принимать ответные меры". Сергей Шойгу прилетел в Минск и рассказывает об угрозе NATO

24.10.2018 13:04 — Разное | UDF  
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Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
В Беларусь сегодня прибыл с визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу. На совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России министр заявил, что военная активность NATO «у наших границ» достигла небывалого уровня со времен Холодной войны.

«Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению национальной безопасности. В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», – цитирует Сергея Шойгу БелТА.

Согласно Шойгу, страны NATO отрабатывают сейчас задачи ведения боевых действий именно наступательного характера.

Как сообщает Минобороны Беларуси, в Минске Шойгу сегодня примет участие в совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России, где планируется подвести итоги деятельности за прошедший год и обсудить выполнения мероприятий по обеспечению безопасности Союзного государства. Также должен быть утвержден план совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза — 2019», который состоится на российской территории. В Минобороны РФ отмечают, что по итогам визита будет подписан ряд документов «по дальнейшему развитию интеграционных процессов в военной сфере обоих государств».


Для справки.

«Щит Союза» – это крупномасштабные учения Беларуси и России, которые проводились уже трижды (в 2006 году на белорусском территории, в 2011 и 2015 гг. – на территории РФ). В 2015 году они состоялись в Псковской и Ленинградской областях – с белорусской стороны тогда были задействованы более 1300 военнослужащих. Предполагается, что в 2019 году учения также пройдут в России.
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Теги: Минск
 
 
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В Беларусь сегодня прибыл с визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу.
 
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