«Жаль, что в 1994 году Беларусь потеряла независимость. Но об этом знал только один человек».
Социальные сети сегодня обращаются к самой главной теме, которую сделало статьей издание «Беларусь сегодня»: белорусская независимость якобы началась с 1994 года. Якобы, потому что именно тогда пришел к власти Александр Лукашенко. Пропагандисты утверждают, что в эти времена начался величайший расцвет Беларуси. Паве«Беларусь сегодня»:л Усов, доктор политических наук, рассказывает об абсурдности этого заявления:
«Независимость современной Беларуси относится не к 1994, а к 1990 году. После распада СССР в 1991 году Беларусь получила объективную юридическую независимость, стала самостоятельным государством. Благодаря этой самостоятельности и демократичности Лукашенко и пришел к власти. Если бы все до 1994 года было условно, то такого политика как Лукашенко в действительности бы не существовало. […]
История становится жертвой тех, кто управляет страной. В авторитарных режимах стараются так извратить историю, чтобы она соответствовала интересам правящей элиты. Под Лукашенко хотят сделать историю, вычеркнуть вполне реальный независимый период, период демократический, в котором Лукашенко не было. Это не его заслуга – получение белорусской независимости, это заслуга демократической общественности, оппозиции, Белорусского Народного Фронта «Возрождение», который руками небольшой группы людей в парламенте и при широкой общественной поддержке, вдохновенный, в ожидании этой независимости, пришел к независимости, а не благодаря Лукашенко. Ведь мы знаем, что почти сразу после прихода к власти он сделал все, чтобы ослабить эту независимость и продать Беларусь России за определенные политические дивиденды… »