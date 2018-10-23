Возмутительное заявление государственных СМИ: независимость Беларуси началась с Лукашенко

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«Беларусь сегодня»:

Социальные сети сегодня обращаются к самой главной теме, которую сделало статьей издание «Беларусь сегодня»: белорусская независимость якобы началась с 1994 года. Якобы, потому что именно тогда пришел к власти. Пропагандисты утверждают, что в эти времена начался величайший расцвет Беларуси., доктор политических наук, рассказывает об абсурдности этого заявления:Продолжение разговора – в сюжете.