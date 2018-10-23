Светлану Лободу экстренно госпитализировали

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РБК

— сообщила PR-директор певицы.Она добавила, что точный диагноз певицы сейчас устанавливают врачи.добавилаРанеев Instagram сообщила, что на ее московские концерты 25, 26 и 28 октября уже проданы все билеты.