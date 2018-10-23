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Итальянским врачам удалось сохранить ногу фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро

24.10.2018 13:52 — Разное | Tut.by  
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Фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро в давке из-за поломки эскалатора, не потребовалась ампутация ноги. Как сообщает РИА "Новости", информация о том, что один из россиян лишился ноги после происшествия, не подтвердилась. Позднее в российском посольстве заявили, что итальянским врачам удалось сохранить ногу.


Фото: Телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»

Как уточнили РИА "Новости" в посольстве в Италии, при обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика» пострадали и попали в больницу 16 россиян. Трое находятся в тяжелом состоянии, а восьмерых уже выписали. В больницу попали также четверо граждан Украины.

— Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт, — заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй.

Ранее в российском посольстве рассказали, что пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Отмечалось, что все раненые поступили в трезвом состоянии.

По данным Corriere della Sera, поломка эскалатора произошла из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько человек прыгали. Итальянские СМИ сообщали, что всего в происшествии пострадали 30 человек, среди которых были и итальянцы.


Фото: twitter.com/Kolya_ideolog

Мэр Рима Вирджиния Раджи выразила готовность оказать помощь пострадавшим и их семьям.

— Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы здесь для того, чтобы разобраться в случившемся. Мы готовы помочь пострадавшим и их семьям. Знаю, что уже начато расследование. Хочу выразить свою поддержку пострадавшим. Рим сделает для них и для их семей все, что им необходимо в настоящий момент, — приводит SportMediaset слова Вирджинии Раджи.

Римская прокуратура возбудила дело. Также ведется проверка городской службой транспорта.

Фанаты направлялись на матч «Ромы» с московским ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко. Поединок завершился крупной победой римлян.

 
 
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Фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро в давке из-за поломки эскалатора, не потребовалась ампутация ноги.
 
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