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Итальянским врачам удалось сохранить ногу фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро
Фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро
Как уточнили РИА "Новости" в посольстве в Италии, при обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика» пострадали и попали в больницу 16 россиян. Трое находятся в тяжелом состоянии, а восьмерых уже выписали. В больницу попали также четверо граждан Украины.
— Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт, — заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй.
Ранее в российском посольстве рассказали, что пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Отмечалось, что все раненые поступили в трезвом состоянии.
По данным
Мэр Рима Вирджиния Раджи
— Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы здесь для того, чтобы разобраться в случившемся. Мы готовы помочь пострадавшим и их семьям. Знаю, что уже начато расследование. Хочу выразить свою поддержку пострадавшим. Рим сделает для них и для их семей все, что им необходимо в настоящий момент, — приводит
Римская прокуратура возбудила дело. Также ведется проверка городской службой транспорта.
Фанаты направлялись на матч «Ромы» с московским ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко. Поединок завершился
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Фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро в давке из-за поломки эскалатора, не потребовалась ампутация ноги.
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