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Профессия – защищать Родину

24.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Профессия – защищать Родину

Ежегодно для прохождения службы в войска и воинские формирования приходят 18-летние юноши. Из них необходимо подготовить воинов-патриотов, профессионалов своего дела. Эту задачу и выполняет офицер, который управляет, направляет и подчиняет единой цели деятельность огромных воинских коллективов.

Этот путь непрост и требует известного самоотречения, а также готовности беспрекословного служения Родине. И это не просто высокие слова. Ведь в случае необходимости офицер принимает первый удар на себя. На его плечах лежит серьёзная ответственность за своё Отечество и за тех людей, которыми он командует. Счастливым человеком и настоящим профессионалом в этом деле становится лишь тот, кто имеет призвание, кто сердцем прикипел к мечте об офицерском будущем.

Для того чтобы овладеть этой профессией, нужно выдержать серьёзные испытания и пройти жёсткий отбор, обрести солидный багаж знаний. Необходимо быть готовым к тому, что учеба и служба будут более напряжёнными по сравнению с гражданской жизнью. Романтика профессии офицера складывается из результатов трудных учений, напряжённой боевой службы, тяжёлых испытаний. Самое главное – это преодоление себя. К плюсам в случае выбора данной профессии можно отнести полное государственное обеспечение (денежное, вещевое, продовольственное), качественное высшее образование, трудоустройство после окончания учёбы, достойная оплата труда, социальные гарантии и возможность профессионального карьерного роста.

Подготовка офицерских кадров осуществляется в учреждениях образования Республики Беларусь и в военно-учебных заведениях Российской Федерации на конкурсной основе.

Подробную информацию об условиях приёма, порядке подачи документов, квалификационных требованиях к кандидатам на поступление и другую информацию о порядке получения военного образования можно получить в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 в отделе призыва военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов (г. Кобрин, ул. Первомайская, 65, кабинеты №16, 17) либо по телефону 2-26-39, а также на сайте Министерства обороны Республики Беларусь www.mil.by в разделе «Военное образование».

Юрий ЩЕЛКУНОВ,

начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов.

 
 
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