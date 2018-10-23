На границе служить интересно!



У каждого человека складывается свое представление о срочной военной службе. Для одних армия – это защита Родины, для других – зря прожитые полтора года, которые якобы можно было потратить с большей для себя пользой. Зачастую у многих молодых людей, которые призываются на службу, впечатление о ней складывается по непроверенным слухам, рассказам друзей и знакомых, по новостям из интернета. Кобринчанин Дмитрий Северин с детства мечтал быть солдатом.

Родился Дмитрий в 1997 году в Казахстане, но все детство и юность провел в Беларуси, в Кобрине. В мае 2017 года его призвали на срочную службу в Гродненскую пограничную группу. После прохождения так называемого «курса молодого бойца» и получения необходимых знаний и навыков по специальной подготовке он был направлен на белорусско-польский участок границы на заставу имени героя-пограничника старшего лейтенанта Феодосия Кириченко.

Пограничная служба трудна, порой опасна, но очень интересна. Она связана с большой ответственностью, поскольку именно пограничник стоит на крайних рубежах нашей Родины. И в жару, и в метель, находясь в очередном дозоре, никто не может знать заранее, что произойдет дальше… Возможно, как раз в это время через нашу границу попытается пройти нарушитель. Именно поэтому для службы на границе отбирают самых стойких и выносливых.

– В первое время служба на границе мне давалась с трудом, — делится Дмитрий своими впечатлениями. – Не хватало сна — сказывался график службы, включавший в себя дневные и ночные наряды. Утомляли постоянные физические нагрузки и тренировки по рукопашному бою, теоретические и практические занятия — личного времени оставалось совсем немного. Но я быстро привык.

Руководство пограничной заставы с первых дней заметило огромное желание Дмитрия работать со служебными животными, и в скором времени он был назначен на должность инструктора отделения службы собак. За ним закрепили одного из лучших служебных псов по кличке Такай. По итогам года Дмитрий Северин по праву был признан одним из лучших кинологов Гродненской пограничной группы. Вместе с Такаем, своим, как он его называет, боевым другом, он может достойно выполнять самые сложные задачи по охране государственной границы. О Такае Дмитрий всегда отзывается хорошо: предан, дружелюбен, понимает с полуслова и готов в любой момент прийти на помощь.

В настоящее время Дмитрий проходит службу уже по контракту. Вместе со своим четвероногим напарником он продолжает охранять белорусско-польскую границу на участке заставы имени Феодосия Кириченко Гродненской пограничной группы – там, где начиналось его становление как пограничника и кинолога, но уже на высшей должности начальника отделения службы собак.

Михаил СКОРИНА, старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.