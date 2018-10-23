«Чистый лес» в наших руках





20 октября в стране прошла республиканская акция «Чистый лес», инициируемая Министерством лесного хозяйства Беларуси.

Акция проводится с 2000 года. Основная её задача – очистка мест отдыха и лесных массивов от скопившегося мусора за летний период.

ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» также принял участие в акции. Как рассказала заместитель директора по идеологической работе лесхоза Елена Михальчук, всего на уборку вышло около 300 работников всех подразделений лесхоза, которые наводили порядок на 52 объектах. К акции присоединились и школьники, представители районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Вооружившись перчатками, большими мусорными пакетами, специальными палками, сотрудники лесхоза разъехались по загрязнённым участкам. Так, группа, которой руководила Елена Михальчук, собирала мусор в районе съезда справа от моста на д. Борисово — эта территория относится к Верхолесскому лесничеству.

Покрышки, пластиковые бутыли, бумага и прочий мусор отправлялся в машины.

Всего же работниками лесхоза было собрано 16,5 куб. м мусора, что можно сравнить с объемом лесовоза. Участники акции призывают всех быть культурными и не оставлять после себя мусор.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: за работой Елена Михальчук.