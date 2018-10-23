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Прием граждан проведен сотрудник Посольства Республики Молдова
24.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
> В целях облегчения доступа граждан Республики Молдова к консульским услугам, сотрудник Посольства Серджиу Время проведет прием граждан 26 октября с 11.00 до 14.00 по адресу г.Брест, ул.Энгельса, 3, к. 101 (Брестский горисполком).
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В целях облегчения доступа граждан Республики Молдова к консульским услугам, сотрудник Посольства Серджиу Время проведет прием граждан 26 октября с 11.00 до 14.00 по...
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