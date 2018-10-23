ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина под угрозой пистолета требовал в магазине порезать ему лимон

24.10.2018 13:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мужчина под угрозой пистолета требовал в магазине порезать ему лимон
Скриншот из видео СК

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в минском магазине начал угрожать кассиру пневматическим пистолетом, когда та отказалась порезать ему лимон, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"К кассиру одного из столичных магазинов 20 октября около 17.00 обратился мужчина и попросил порезать ранее приобретенный им лимон. Женщина, которая в этот момент рассчитывала покупателей, сказала, что занята и не может выполнить его просьбу. В ответ покупатель извлек из кармана одежды предмет, похожий на пистолет, который направил в сторону кассира и высказывал при этом угрозы его применения", - рассказали в СК.

О происшествии женщина сообщила охране магазина. Вскоре 31-летний мужчина был задержан сотрудниками милиции. Выяснилось, что он был нетрезв. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование ведет Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия" (ч.3 ст.339 УК). Он находится под домашним арестом.

Расследование продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в минском магазине начал угрожать кассиру пневматическим пистолетом, когда та отказалась порезать ему лимон, сообщили БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянским врачам удалось сохранить ногу фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика