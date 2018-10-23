Мужчина под угрозой пистолета требовал в магазине порезать ему лимон

Скриншот из видео СК

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в минском магазине начал угрожать кассиру пневматическим пистолетом, когда та отказалась порезать ему лимон, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"К кассиру одного из столичных магазинов 20 октября около 17.00 обратился мужчина и попросил порезать ранее приобретенный им лимон. Женщина, которая в этот момент рассчитывала покупателей, сказала, что занята и не может выполнить его просьбу. В ответ покупатель извлек из кармана одежды предмет, похожий на пистолет, который направил в сторону кассира и высказывал при этом угрозы его применения", - рассказали в СК.

О происшествии женщина сообщила охране магазина. Вскоре 31-летний мужчина был задержан сотрудниками милиции. Выяснилось, что он был нетрезв. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование ведет Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия" (ч.3 ст.339 УК). Он находится под домашним арестом.

Расследование продолжается.-0-