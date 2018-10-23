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«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот
Новости Беларуси. Сенаторы также поддержали новации в электронном документообороте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коснутся они, прежде всего, цифровой подписи. Пользоваться ей могут, кстати, не только граждане Беларуси, но и иностранцы.
Виктор Сиренко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Переход к электронному документообороту в стране планируют завершить к 2022 году. Сегодня же сенаторы рассмотрели ряд других документов, в том числе законопроект об органической продукции, а также о транспортно-экспедиционной деятельности.
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«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот
Новости Беларуси. Сенаторы также поддержали новации в электронном документообороте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коснутся они, прежде всего,...
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