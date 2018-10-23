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Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине

24.10.2018 14:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В деревне Краснополье Круглянского района семья Шаройко решила в Год малой родины восстановить родовое гнездо. У родственников ушло примерно полтора года работы, но оно того стоило.  

Около 10 лет назад у семьи сгорел дом, но родственники приезжали к этому месту ежегодно, чтобы почтить память близких. Остановиться на ночлег и просто отдохнуть душой не получалось, а построить новый дом всё не доходили руки. И вот в 2017 году Шаройко решились создать место, куда смогут приезжать все родственники.  

Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО  

Вместо того, чтобы строить здание с нуля, было решено купить заброшенный дом в той же деревне на той же улице. Идею поддержали более сорока человек и дело пошло.  

На днях родственники представили ролик продолжительностью более девяти минут, в котором рассказывают и показывают, как строили дом. Видеоряд сопровождается песней, слова для которой члены семьи написали сами.  

Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО  

«Если что-то не так – не обессудьте. Мы специалисты в других направлениях. Но делали мы это всё от чистого сердца и от чистой души. И мы вас приглашаем посмотреть наш окончательный результат. Добро пожаловать!», – сказали вступительное слово Шаройко перед показом клипа о своей работе.  

Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО  

Далее можно увидеть весь процесс от старого изношенного сооружения до красивого обновлённого здания. Был положен новый пол, вставлены новые окна, перестроены забор и баня, покрашен дом. И, конечно, оставалось время для весёлых совместных обедов. Ну, а результат можно увидеть своими глазами.  

Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО  

Комментаторы похвалили труды семьи Шаройко.  

«Прям захотелось в деревню»,  

«Очень сильный фильм получился»,  

«Действительно, здорово вышло! И всей семьёй».  

Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО  

Кстати, родственники создали YouTube-канал ради публикации этой записи. Напомним, эта семья высылала письмо и фото для участия в конкурсе, посвящённому Году малой родины, который проводился на СТВ.  

Узнать о них больше и посмотреть фотографии можно здесь.  

 
 
Ссылка на источник 44
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Новости Беларуси. В деревне Краснополье Круглянского района семья Шаройко решила в Год малой родины восстановить родовое гнездо. У родственников ушло примерно...
 
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