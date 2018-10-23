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Беларусь планирует привлечь к финансированию проектов Азиатский банк инвестиций
Новости Беларуси. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики ратифицировали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условия предоставления финансов этим банком соответствуют лучшим мировым стандартам. Предполагается, что наша страна сможет привлекать средства под инфраструктурные проекты, такие как модернизация транспортных коридоров, логистической и энергетической отрасли, а также для развития парка «Великий камень».
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики ратифицировали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия...
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