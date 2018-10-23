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Беларусь планирует привлечь к финансированию проектов Азиатский банк инвестиций

24.10.2018 14:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики ратифицировали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует привлечь к финансированию проектов Азиатский банк инвестиций

Условия предоставления финансов этим банком соответствуют лучшим мировым стандартам. Предполагается, что наша страна сможет привлекать средства под инфраструктурные проекты, такие как модернизация транспортных коридоров, логистической и энергетической отрасли, а также для развития парка «Великий камень».

Беларусь планирует привлечь к финансированию проектов Азиатский банк инвестиций

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вот эта инициатива создания Азиатского банка развития ориентирована с одной стороны на поддержку инвестиций в рамках проекта «Один пояс, один путь» и в целом для развития инфраструктуры в азиатском регионе и за его пределами, а с другой стороны – это проект, который является глобальным. Поэтому присоединение Беларуси к этому проекту имеет важное значение как для национальной экономики, так и для активизации участия Беларуси в глобальных проектах.

«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот

 
 
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Новости Беларуси. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики ратифицировали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия...
 
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