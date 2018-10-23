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Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

24.10.2018 13:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужская сборная по гандболу на неделе собралась в «Стайках». У парней Юрия Шевцова впереди квалификация на Евро-2020, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Отбор стартует уже 25 октября. Белорусы примут боснийцев, а уже 27 октября – выездной матч с финнами.

Корреспондент СТВ Ирина Петыш убедилась: молодое поколение подросло, а опытные бойцы не сдают позиций, что очень обнадеживает.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Дмитрий Никуленков, разыгрывающий мужской сборной Беларуси по гандболу:
Я в первый раз попал в сборную в 18 лет, если не ошибаюсь. Мне казалось, что все уже такие древние в сборной – людям, которым за 30. Я представляю, что молодые ребята сейчас думают обо мне.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Андрей Юринок, крайний мужской сборной Беларуси по гандболу:
Можно сказать, старики, возрастные. Ты пришел самый молодой, думаешь, хоть бы никто не обижал.

Дмитрий Никуленков:
Сейчас у нас такого нету. Но 15 лет назад, когда я в первый раз попал в сборную, у нас была такая традиция: в первой игре сколько игрок забьет голов, столько получает кроссовком самого большого размера по задней точке.

А сколько вы забили?

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Дмитрий Никуленков:
Не помню, но было больно.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Николай Алехин, полусредний мужской сборной Беларуси по гандболу:
У нас хорошее рабочее настроение. Старшие помогают более молодым ребятам на тренировках. Комфортно.

Андрей Юринок:
Хорошо приняли, чем-то помогали, что-то подсказывали. Набирался опыта. «Прыгай», «подожди», «не спеши» – буквально до мельчайших деталей. Подсказывали, как лучше бросать с угла.

Николай Алехин:
Если я играл на полусреднем, то на тренировке подсказывали очень много.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Дмитрий Никуленков:
Сейчас у нас молодежь такая просвещенная, можно сказать. Приходит с таким, как им кажется, огромным опытом. Но все равно слушают старших.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Андрей Юринок:
Поначалу слушал, старался всё делать. Но со временем где-то прислушаешься, где-то в одной ухо, где-то в другое.

Дмитрий Никуленков:
Посмотрите, как их можно ударить кроссовком!? Уже, наверное, никак.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Что могут молодые игроки и более опытные?

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Николай Алехин:
Наверное, конкуренцию или спарринг.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Они приносят азарт, новую кровь в команду. Для опытных игроков это мотивация не быстро уступать им место в команде.

Андрей Юринок:
У молодого ничего не болит. Можешь бегать больше времени – 40 минут, 60 минут, всю игру отбегать и не почувствовать.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Дмитрий Никуленков:
У молодого игрока есть запал, он видит в ситуации гол и только гол – хочет забить.

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

Юрий Шевцов:
Я не смотрю никогда в паспорт. У нас Бровке уже скоро 40 лет, а он еще играет.

Дмитрий Никуленков:
Для нас для всех главное, в принципе, не молодость и не опыт, а чтобы всё это совместить и получить какой-то результат. Надеюсь, что у нас всё получится. Мы это доказываем из года в год. И даже не надеюсь – не сомневаюсь: у нас всё получится!

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная по гандболу на неделе собралась в «Стайках». У парней Юрия Шевцова впереди квалификация на Евро-2020, сообщили в программе «Неделя...
 
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