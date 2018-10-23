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Белоруска Залина Сидакова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе
Новости Беларуси. Еще одна медаль. Залина Сидакова – серебряный призер чемпионата мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проходит в Венгрии. На пути к финалу белоруска оставила не удел представительниц Кубы и Вьетнама. А вот в схватке за золото уступила японке Маюи Мукайде.
Эта медаль стала третьей для нашей сборной на мировом первенстве. Ранее, серебро завоевал Иван Янковский, а Али Шабанов стал бронзовым призером.
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Новости Беларуси. Еще одна медаль. Залина Сидакова – серебряный призер чемпионата мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Венгрии. На...
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