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Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой».
24.10.2018 — Разное | Soligorsk News
10 октября 2018 15:13 2310
Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой».
11 октября РУП «Белпочта» проведет в отделениях почтовой связи разных городов промакцию «Поздравим маму вместе» и подарит клиентам возможность поздравить своих мам с предстоящим праздником — Днем матери. Всем желающим будут вручены красочные карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить самым родным и близким.
Как отмечают почтовики, праздничная открытка с искренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами — доброе напоминание о нашей любви, благодарности и уважении. И этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту.
В рамках проведения акции сотрудники почты напомнят клиентам о правилах адресования почтовых отправлений, предложат оформить подписку, а еще пригласят принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость», адресованной детям, которые воспитываются в детских домах и интернатах.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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10 октября 2018 15:13 2310 Праздничная акция ко Дню матери вместе с...
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