ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой».

24.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

10 октября 2018 15:13 2310

Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой».

Автор: Эдуард Кидяев.

11 октября РУП «Белпочта» проведет в отделениях почтовой связи разных городов промакцию «Поздравим маму вместе» и подарит клиентам возможность поздравить своих мам с предстоящим праздником — Днем матери. Всем желающим будут вручены красочные карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить самым родным и близким.

Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой».

Как отмечают почтовики, праздничная открытка с искренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами — доброе напоминание о нашей любви, благодарности и уважении. И этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту.

Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой».

В рамках проведения акции сотрудники почты напомнят клиентам о правилах адресования почтовых отправлений, предложат оформить подписку, а еще пригласят принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость», адресованной детям, которые воспитываются в детских домах и интернатах.

В Солигорске мероприятие состоится в отделении почтовой связи №7 (ул. Козлова, д. 31) с 14.00 до 16.00.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 октября 2018 15:13 2310 Праздничная акция ко Дню матери вместе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Домрачева все еще не уведомила Международный союз биатлонистов о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика