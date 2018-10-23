

Праздничная акция ко Дню матери вместе с «Белпочтой». Автор: Эдуард Кидяев.

11 октября РУП «Белпочта» проведет в отделениях почтовой связи разных городов промакцию «Поздравим маму вместе» и подарит клиентам возможность поздравить своих мам с предстоящим праздником — Днем матери. Всем желающим будут вручены красочные карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить самым родным и близким.

Как отмечают почтовики, праздничная открытка с искренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами — доброе напоминание о нашей любви, благодарности и уважении. И этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту.





В рамках проведения акции сотрудники почты напомнят клиентам о правилах адресования почтовых отправлений, предложат оформить подписку, а еще пригласят принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость», адресованной детям, которые воспитываются в детских домах и интернатах.



В Солигорске мероприятие состоится в отделении почтовой связи №7 (ул. Козлова, д. 31) с 14.00 до 16.00.



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