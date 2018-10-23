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Нацбанк выпустил памятные монеты к 100-летию финансовой системы БССР
24.10.2018 14:29 — Разное | Ежедневник
Национальный банк Беларуси 24 октября выпустил в обращение памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год», сообщается на сайте банка.
С 24 октября выпускаются серебряные монеты номиналом 20 рублей (проба сплава 925, тираж 2,5 тыс.), медно-никелевые — номиналом 1 рубль (тираж 2,5 тыс.).
На монете изображен государственный герб Республики Беларусь, а также стилизованное изображение карты страны. По периметру декор, в нижней части которого надпись с названием монеты.
Монеты отчеканены на Монетном дворе Польши.
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Национальный банк Беларуси 24 октября выпустил в обращение памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год», сообщается на сайте банка.
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