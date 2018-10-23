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Названы лучшие иллюзии 2018 года

24.10.2018 14:30 — Разное | Tut.by  
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Голосование интернет-пользователей определило победителей конкурса «Лучшая иллюзия года», сообщает Scientific American. Предлагаем вам посмотреть на работы обладателей первых трех мест, которые заставят вас усомниться в собственном зрении.

Трижды неоднозначный объект

Первое место. Автор — Кокичи Сугихара, Япония

Плоский рисунок с флажком в центре выглядит совсем по-разному с трех точек зрения. Так получается из-за склонности человека представлять объекты трехмерными. В отражениях меняется перспектива, поэтому меняется и наше восприятие объема.

Иллюзия движения с поворотом

Второе место. Авторы: Дэвид Филлипс, Присцилла Херд и Кристофер Тайлер, Великобритания

Иллюзия демонстрирует, как меняется восприятие движения объектов с появлением подвижного фона. Без фона полоса ромбов движется по даигонали вверх, а с фоном — вправо. Два треугольника из ромбов при определенных условиях и вовсе кажутся вращающимся цилиндром.

С точки зрения червя

Третье место. Авторы: Майкл Пикард и Гурприт Сингх, Великобритания

Полосы на нарисованном черве ритмично смещаются, из-за маленькой частоты кадров они выглядят подвижными. Однако в зависимости от цвета полос направление движения меняется. Так получается из-за того, что мозг человека определяет более яркий объект как основной, а менее яркий — как фон. Смена яркостей влияет на воспринимаемое направление движения.

 
 
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Предлагаем вам посмотреть на работы обладателей первых трех мест, которые заставят вас усомниться в собственном зрении.
 
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