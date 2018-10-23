Компактный хэтчбек Skoda Scala на смену Rapid: первые подробности

Чешская компания продолжает поэтапное рассекречивание будущего хэтчбека, который в Европе придет на смену нынешнему Rapid Spaceback. Вслед за обнародованным пару недель назад тизером Skoda официально подтвердила имя новинки — Scala, которое с латыни переводится как «лестница» или «ступень».





Такое имя выбрано неспроста: будущий автомобиль, как надеются маркетологи компании, для Skoda станет большим шагом вперед в сегменте компактных автомобилей. Сегодня фирма поделилась снимками закамуфлированных прототипов Scala, которые, к слову, уже успели протестировать журналисты ведущих европейских автомобильных изданий.





К настоящему моменту известно, что будущая «пятидверка» Skoda превзойдет Rapid Spaceback по всем параметрам — в длину автомобиль растянется на 4,36 м, колесная база увеличится без малого на 5 см (до 2,65 м). В Skoda обещают, что по вместительности Scala будет сопоставима с полноценными автомобилями гольф-класса — при этом она окажется доступнее того же Volkswagen Golf или Ford Focus. Объем багажника составит 467 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда — 1410 л.

В распоряжении топовых версий Scala будут виртуальная комбинация приборов и мультимедиа-система с экраном диагональю 9,2 дюйма, среди опций заявлена панорамная стеклянная крыша и подвеска с адаптивными амортизаторами (в спортивном режиме дорожный просвет уменьшается на 15 мм).





За основу Scala будет взята модульная платформа MQB-A0, на которой базируется новый Volkswagen Polo. Машины станут оснащаться бензиновыми моторами 1.0 (95 и 115 лошадиных сил) и 150-сильнвым 1.5 TSI с отключающимися при малых нагрузках двумя цилиндрами из четырех, а также 1,6-литровым дизелем (115 сил). Ближе к концу 2019 года ожидается появление модификации с 90-сильным моторчиком 1.0 G-Tech, работающим на сжатом природном газе.

У европейских дилеров Scala появится в начале 2019 года.