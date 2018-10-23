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В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны
24.10.2018 — Разное | Міёрскія навіны
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Под эгидой столетия комсомола и в рамках общереспубликанского молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах возле кафе «Молодёжное» получил своё продолжение старый парк. Представители местной власти, городских предприятий и организаций вместе высадили полсотни берёз и сосен.
В ОКРУЖЕНИИ молодёжи здесь трудились председатель районного Совета депутатов Мария Банифатова, а также начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Жанна Подоляко. Они и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Виктория Петкевич организовали работу и своим усердием послужили примером остальным.
Фото Казимира Блажевича.
Игорь МАТЕЛЕНОК.
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Под эгидой столетия комсомола и в рамках общереспубликанского молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах возле кафе «Молодёжное» получил своё продолжение старый...
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