В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны

Под эгидой столетия комсомола и в рамках общереспубликанского молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах возле кафе «Молодёжное» получил своё продолжение старый парк. Представители местной власти, городских предприятий и организаций вместе высадили полсотни берёз и сосен.

В ОКРУЖЕНИИ молодёжи здесь трудились председатель районного Совета депутатов Мария Банифатова, а также начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Жанна Подоляко. Они и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Виктория Петкевич организовали работу и своим усердием послужили примером остальным.



— Радует, что вместе мы делаем такое большое дело на благо потомкам, — следуя с саженцем, объяснял мне практикант РОЧС Владислав Кукуть.



Рабочий районного узла почтовой связи Фёдор Микулин показал мастер-класс по посадке берёзы. Выкопал ямку, подлил воды, перемешал её с землёй и погрузил саженец. Оставалось аккуратно закопать, слегка притоптать и немного полить. На этом всё. Как оказалось, ничего сложного.



ПРОЕКТ стартовал шестого сентября. По словам Виктории Петкевич, он направлен главным образом на благоустройство и наведение порядка на малой родине.



— Призываю молодых людей внести свой вклад. Проект добровольный, не одноразовый, а долговременный. Любая инициатива приветствуется. Места для благоустройства и виды работ каждый может определять самостоятельно. Вдобавок ко всему в интернете проходит челлендж-марафон. Каждый может предоставить отчёт о проделанной работе, выложив фотографию с хештегом #ЗаДело, тем самым передав эстафету друзьям и знакомым, — подчеркнула Виктория Петкевич.

Фото Казимира Блажевича.

Игорь МАТЕЛЕНОК.