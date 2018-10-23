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В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны

24.10.2018 — Разное | Міёрскія навіны  
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В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны Под эгидой столетия комсомола и в рамках общереспубликанского молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах возле кафе «Молодёжное» получил своё продолжение старый парк. Представители местной власти, городских предприятий и организаций вместе высадили полсотни берёз и сосен. 

В ОКРУЖЕНИИ молодёжи здесь трудились председатель районного Совета депутатов Мария Банифатова, а также начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Жанна Подоляко. Они и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Виктория Петкевич организовали работу и своим усердием послужили примером остальным.


В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны — Радует, что вместе мы делаем такое большое дело на благо потомкам, — следуя с саженцем, объяснял мне практикант РОЧС Владислав Кукуть.


В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны Рабочий районного узла почтовой связи Фёдор Микулин показал мастер-класс по посадке берёзы. Выкопал ямку, подлил воды, перемешал её с землёй и погрузил саженец. Оставалось аккуратно закопать, слегка притоптать и немного полить. На этом всё. Как оказалось, ничего сложного.


ПРОЕКТ стартовал шестого сентября. По словам Виктории Петкевич, он направлен главным образом на благоустройство и наведение порядка на малой родине.


— Призываю молодых людей внести свой вклад. Проект добровольный, не одноразовый, а долговременный. Любая инициатива приветствуется. Места для благоустройства и виды работ каждый может определять самостоятельно. Вдобавок ко всему в интернете проходит челлендж-марафон. Каждый может предоставить отчёт о проделанной работе, выложив фотографию с хештегом В рамках молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах высадили берёзы и сосны #ЗаДело, тем самым передав эстафету друзьям и знакомым, — подчеркнула Виктория Петкевич. 

Фото Казимира Блажевича.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

 
 
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 Под эгидой столетия комсомола и в рамках общереспубликанского молодёжного проекта «#ЗаДело!» в Миорах возле кафе «Молодёжное» получил своё продолжение старый...
 
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