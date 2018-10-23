|
Медики и учителя в плюсе, строители - в минусе. Как в сентябре изменились зарплаты белорусов
В Беларуси начали падать средние зарплаты: в сентябре этот показатель
«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — отметил премьер-министр Сергей Румас. Зарплатный вопрос намерены обсудить на заседании Президиума Совмина.
В сентябре средние зарплаты сократились во всех регионах, а также в Минске. Заметнее всего заработки упали в прошлом месяце в Минской области — на 64 рубля. Наименьшим сокращение зарплат было в Брестской области (минус почти 10 рублей к августу).
У каких специалистов заметнее всего упали зарплаты, а у каких — выросли?
Больше всего в сентябре упали зарплаты у специалистов, которые заняты на производстве химических продуктов (-304 рубля), финансовыми услугами, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (-198 рублей), пассажирским воздушным транспортом (-182 рубля).
В горнодобывающей промышленности средние зарплаты упали на 126 рублей, а у работников грузового железнодорожного транспорта — на 94 рубля. В строительстве зарплаты сократились на 44 рубля.
Заметнее всего в прошлом месяце увеличились средние заработки у работников, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования — на 147 рублей.
В здравоохранении и сфере соцуслуг средние заработки выросли в прошлом месяце на 32 рубля, в образовании — на 42 рубля, у работников культуры — на 1,3 рубля.
Напомним, с 1 сентября
Больше всех по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3873 рубля. Самые низкие зарплаты, по официальной статистике, в белорусов, которые работают в парикмахерских и салонах красоты, — 510 рублей.
В нынешнем году средние зарплаты,
В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие регионы и какие отрасли потянули средние зарплаты вниз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)