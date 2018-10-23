Два человека пострадали в аварии, которая произошла 23 октября в Бешенковичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Происшествие случилось в 16.25 трассе Минск — Витебск. 43-летний водитель «жигулей» ехал по автодороге Сенно — Бешенковичи — Ушачи. При пересечении трассы М3 он не выполнил требование знака «Движение без остановки запрещено» и совершил столкновение с грузовиком ГАЗ, которым управлял 57-летний мужчина.



Фото: ГАИ Витебска

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Выяснилось, что виновник аварии не имел права управления транспортным средством, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.