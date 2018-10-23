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Парламент Армении пытается не выбрать премьера
В парламенте Армении проходит первый тур голосования за кандидата на пост премьер-министра. Единственный кандидат на этот пост — Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра.
Голосование, однако, является полной формальностью, и если всё пойдет так, как задумал армянский лидер, его не выберут премьером ни сегодня, ни на следующей неделе, передает
Пашинян и его соратники добиваются проведения внеочередных парламентских выборов, а с этой целью, по процедуре, выборы премьер-министра должны дважды провалиться. Если депутаты не проголосуют за кандидата в премьеры до 31 октября, парламент будет распущен и в стране назначат досрочные парламентские выборы.
Именно этого и добивается Никол Пашинян, исполняющий обязанности главы правительства Армении, который подал в отставку 16 октября.
“Нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную бархатную народную революцию”, — сказал Пашинян 16 октября, объясняя свою отставку. Необходимость в переизбрании парламента очевидна не только Пашиняну и его соратникам, но и его оппонентам, и многим политическим экспертам в стране.
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К тому времени как в Армении произошла “бархатная революция”, страна успела перейти к парламентской системе управления (это случилось на прошлогодних выборах в парламент). В результате “бархатной революции” весной этого года к власти пришла политическая сила, у которой нет большинства в парламенте. Её лидер Никол Пашинян возглавляет правительство, но парламент имеет возможность блокировать его решения.
“Парламент не отражает воли народа”, — так армянские эксперты характеризуют “дореволюционные” политические силы, которые доминируют в законодательном органе.
Именно из-за этого доминирования в Армении недавно снова произошёл политический кризис, вынудивший Пашиняна уйти в техническую отставку.
В начале октября бывшая правящая Республиканская партия инициировала и провела в парламенте законопроект, который фактически блокировал роспуск Национального собрания. Именно это спровоцировало политический кризис в стране. Тогда Пашинян обратился к уже испробованному методу: он позвал людей выйти на улицы, и вскоре толпы его сторонников окружили здание парламента.
После этого начались переговоры премьер-министра с парламентскими силами, которые привели к подписанию меморандума о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре. Таким образом, премьер-министр заручился необходимым количеством голосов и каких-либо преград для проведения выборов в декабре не остаётся.
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В парламенте Армении проходит первый тур голосования за кандидата на пост премьер-министра. Единственный кандидат на этот пост — Никол Пашинян, исполняющий...
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