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Сотрудники МЧС снесли недостроенный комбикормовый завод в Кобринском районе
24.10.2018 15:36 — Разное | Виртуальный Брест
В Кобринском районе сотрудники
Завод в агрогородке Городец начали строить в конце 70-х годов прошлого века. Предполагалось, что он будет обеспечивать кормами поголовье животноводческого комплекса местного хозяйства, однако стройка была заморожена. Недостроенное здание начало разрушаться. Объект высотой в 22 м с незакрытыми лестничными маршами представлял собой реальную угрозу здоровью и жизни людей. Учитывая нецелесообразность возобновления строительства районные власти приняли решение о сносе долгостроя.
"Были изучены возможные варианты сноса недостроенного здания комбикормового завода. После обследования объекта с учетом его конструктивных особенностей наиболее предпочтительным определили метод взрыва", - рассказал Сергей Машнов.
Подготовительные работы с учетом всех мер безопасности провели Республиканский отряд специального назначения (РОСН)
Взрыв был произведен сегодня примерно в 13.20.
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В Кобринском районе сотрудники МЧС взорвали недостроенный комбикормовый завод, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного...
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