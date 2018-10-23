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Сотрудники МЧС снесли недостроенный комбикормовый завод в Кобринском районе

24.10.2018 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Кобринском районе сотрудники МЧС взорвали недостроенный комбикормовый завод, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60015.php

Сотрудники МЧС снесли недостроенный комбикормовый завод в Кобринском районе

Завод в агрогородке Городец начали строить в конце 70-х годов прошлого века. Предполагалось, что он будет обеспечивать кормами поголовье животноводческого комплекса местного хозяйства, однако стройка была заморожена. Недостроенное здание начало разрушаться. Объект высотой в 22 м с незакрытыми лестничными маршами представлял собой реальную угрозу здоровью и жизни людей. Учитывая нецелесообразность возобновления строительства районные власти приняли решение о сносе долгостроя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60015.php

Сотрудники МЧС снесли недостроенный комбикормовый завод в Кобринском районе

"Были изучены возможные варианты сноса недостроенного здания комбикормового завода. После обследования объекта с учетом его конструктивных особенностей наиболее предпочтительным определили метод взрыва", - рассказал Сергей Машнов.

Подготовительные работы с учетом всех мер безопасности провели Республиканский отряд специального назначения (РОСН) МЧС, имеющий специальное разрешение (лицензию) на проведение взрывных работ, совместно с работниками областного УМЧС и Кобринского РОЧС, руководством Кобринского райисполкома и ОАО "Городец-Агро".

Взрыв был произведен сегодня примерно в 13.20.

 
 
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В Кобринском районе сотрудники МЧС взорвали недостроенный комбикормовый завод, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного...
 
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