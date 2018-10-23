26 октября КГК проведет «горячую линию» по проблемным вопросам уборки урожая и проведения озимого сева

26 октября с 12-00 до 13-00 Комитет государственного контроля Гомельской области проводит «горячую линию» по проблемным вопросам уборки урожая и проведения озимого сева.

Специалисты госконтроля внимательно изучат каждую информацию о неубранном или некачественно убранном урожае, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232)23-83-72, 8(0232)23-83-73.



