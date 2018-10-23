Японка сломала ногу во время марафона и доползла до финиша на четвереньках

19-летняя студентка из Японии во время командного марафона в Фукуоке сломала ногу, сообщает The Asahi Shimbun . Во время забега она почувствовала боль в ноге, упала на землю, но все же смогла завершить оставшиеся 200 метров и передать эстафету следующей участнице команды.

Видео: Thom Lukas

Спортсменку госпитализировали. А впоследствии оказалось, что команду после падения бегуньи дисквалифицировали.

В этой эстафете марафонская дистанция (42 км 195 м) была поделена на шесть отрезков, каждый из которых бежал один из участников команды.