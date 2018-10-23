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Японка сломала ногу во время марафона и доползла до финиша на четвереньках
19-летняя студентка из Японии во время командного марафона в Фукуоке сломала ногу, сообщает
Видео:
Спортсменку госпитализировали. А впоследствии оказалось, что команду после падения бегуньи дисквалифицировали.
В этой эстафете марафонская дистанция (42 км 195 м) была поделена на шесть отрезков, каждый из которых бежал один из участников команды.
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19-летняя студентка из Японии во время командного марафона в Фукуоке сломала ногу, но все же ползком смогла завершить оставшиеся 200 метров и передать эстафету...
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