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Японка сломала ногу во время марафона и доползла до финиша на четвереньках

24.10.2018 15:26 — Разное | Tut.by  
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19-летняя студентка из Японии во время командного марафона в Фукуоке сломала ногу, сообщает The Asahi Shimbun. Во время забега она почувствовала боль в ноге, упала на землю, но все же смогла завершить оставшиеся 200 метров и передать эстафету следующей участнице команды.

Видео: Thom Lukas

Спортсменку госпитализировали. А впоследствии оказалось, что команду после падения бегуньи дисквалифицировали.

В этой эстафете марафонская дистанция (42 км 195 м) была поделена на шесть отрезков, каждый из которых бежал один из участников команды.

 
 
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19-летняя студентка из Японии во время командного марафона в Фукуоке сломала ногу, но все же ползком смогла завершить оставшиеся 200 метров и передать эстафету...
 
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