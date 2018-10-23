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В Городокском районе Nissan насмерть сбил 18-летнего велосипедиста
Велосипедист погиб под колесами кроссовера в Городокском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Смертельная авария произошла утром 24 октября в деревне Лесогорская. По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai совершил наезд на ехавшего по краю проезжей части в попутном направлении 18-летнего велосипедиста.
В результате ДТП парень от полученных травм умер на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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