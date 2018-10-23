Проект «Гродненщина синеокая» идет по маршруту Свислочи 

Отсюда небольшая, еле заметная с высоты птичьего полета, полоска реки устремляется к городу. В пределах городской черты и за ней не раз меняет свою форму: разливается озером, которое местные жители в память об инициаторе его реконструкции – главном враче центральной районной больницы Николае Турко – называют Турковским.

Вновь «сдувается» в размерах и, превращаясь в небольшой бурлящий ручей, петляет между домами частной застройки, затем становится украшением городского парка, ровной линией очерчивая его границу, и, вдруг решив опять показать характер, достигает внушительных масштабов. Эта часть реки летом – излюбленное место отдыха у свислочан и гостей города.Под стать реке и город Свислочь, который тоже удивляет своеобразной планировкой. На вопрос: «Почему?», услышите от краеведов романтичный ответ: «Ищите женщину». В XVIII веке местечко перестраивалось по велению племянницы короля Речи Посполитой Августа Понятовского – Терезы Понятовской. Ее муж, владелец Свислочи, Винцент Тышкевич любил эти места и мечтал здесь жить вместе с обожаемой женой. Она поставила ему условие: превратить Свислочь во «вторую Варшаву». Лучшие архитекторы того времени проектировали городок. Стремление было напрасным – Тышкевич в памяти современников остался не только щедрым меценатом, но и героем несчастной любви – Тереза так и не смогла найти в сердце теплых чувств к мужу.

Однако некоторые результаты трудов тех времен можно увидеть в городе и сегодня: улицы, как было задумано триста лет назад, расходятся от центральной площади строго под прямым углом. Благодаря Тышкевичу в Свислочи были построены великолепный дворец и Свислочская гимназия, в которой учились Кастусь Калиновский и его брат Викентий, генерал Ромуальд Траугутт, художник Наполеон Орда, писатель Юзеф Крашевский.



А на западной границе города есть еще одно памятное место – мемориальный комплекс «Асiлак» – одиннадцатиметровый богатырь с мечом, символ белорусского народа. У подножия медной фигуры – плиты с фамилиями жителей Свислочского района, погибших в годы войны.







Спортивные традиции









Часть пути река проходит через городской парк – одно из красивейших мест Свислочи. Здесь она приобретает строгий вид – вытянувшись в струну, держит путь за границу города. Места вокруг живописнейшие. Реку окружают вековые липы, причудливой формы пруды, ажурный мостик.









Надо сказать, что парк еще и место для активных занятий спортом. Свислочане поддерживают спортивные традиции, заложенные знаменитыми земляками – борцом Александром Савко, легкоатлетами Евгением Мисюлей и Яниной Корольчик, и часто приходят сюда, чтобы подкачать мышцы на комплексной спортивной площадке, уличных тренажерах, разыграть мяч на футбольном поле.







Сразу за парком река Свислочь превращается в озеро с возвышающимся посередине островом и держит путь к деревням Раневичи и Дворчаны, откуда попадает в Берестовицкий район.



Река-пограничница



Первой Свислочь на Берестовитчине встречает деревня Чапличи. И здесь речка, словно передумав идти прежним курсом, резко меняет направление, устремляется к границе с Польшей. На этом пути ее сопровождают небольшие деревеньки Клепачи, Красное, Колосы.









Клепачи вновь напомнят о Винценте и Терезе Тышкевичах – здесь у супругов была летняя резиденция. Известно село и археологическим прошлым – около него несколько лет назад были обнаружены каменные могилы. Находка признана археологическим памятником. А в 1992 году возле Клепачей нашли бедренную кость мамонта весом более десяти килограммов. Сегодня экспонат хранится в Свислочском историко-краеведческом музее.









На прощание река приветливо машет приграничным селениям голубым рукавом, вновь меняет маршрут и несколько десятков километров, укрытая сосновыми борами и березовыми рощами, бежит, служа границей между Беларусью и Польшей.









На берегу Свислочи пятнадцать лет назад недалеко от белорусской деревни Минчики открылся международный автомобильный пункт пропуска

«Берестовица». Если в начале действия перехода в сутки оформляли до 300 машин, то теперь за 24 часа через реку в этом месте проезжают до 3800 транспортных средств.











Родина героя, памятник природы и фото в истории



За деревней Непорожневцы Свислочь отделяется от границы и уходит вправо. Отсюда начинается ее путь по 22-километровому каналу вплоть до деревни Ярмоличи. Новое русло река обрела почти полвека назад в результате мелиоративных работ. Сопровождают ее на этом маршруте небольшие деревушки и села.









Одна из них – деревня Диневичи – родина советского военачальника генерал-майора Никифора Матвеевича Замировского. В начале Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда. Из рук маршала Георгия Жукова получил погоны генерал-майора, командовал дивизией. Генерал Замировский стал прототипом одного из героев романа Александра Чаковского «Блокада». В 70-е по мотивам произведения была снята одноименная художественная киноэпопея из четырех фильмов.



Дальше по течению – деревня Лишки. На ее территории находится памятник природы местного значения «Старинная парковая усадьба Лишки». Главные ценности памятника – старинная усадьба и парк с редкими экзотическими растениями, созданные в 1846–1883 годах по подобию итальянской виллы по проекту архитектора Владислава Маркони.









Примечательна и деревня Подбагоники. До выпрямления русла Свислочи от нее до реки простиралось большое болото. Название у деревушки говорящее: «багно» – значит «болото». Деревня – родина Романа Яковлевича Соловья, который в Первую мировую войну был фронтовым фотографом. Сегодня его снимки хранятся в московских и минских музеях, есть раритетные фото и в музее белки в Большой Берестовице.



Райское место для птиц



Около деревни Ярмоличи Свислочь покидает свое ровное канальное русло и вычерчивает лабиринты, петляя по полям и лугам. Место это удивительное. Редкий путешественник, проезжая здесь по трассе, не остановит взгляд на раскинувшемся озере, густо обрамленном болотными травами, кустарниками и ольхами. Населяют водные просторы свыше сотни видов птиц: многочисленные лебеди, цапли, журавли, утки, чайки. Более 30 из них – краснокнижные: вертлявая камышовка, коростель, большой веретенник. Некоторые птицы живут здесь постоянно, для других заказник – перевалочный пункт: отдохнули, набрались сил и полетели дальше. Часто здесь можно встретить наблюдающих за птицами орнитологов. Часть пути река проходит через городской парк – одно из красивейших мест Свислочи. Здесь она приобретает строгий вид – вытянувшись в струну, держит путь за границу города. Места вокруг живописнейшие. Реку окружают вековые липы, причудливой формы пруды, ажурный мостик.Надо сказать, что парк еще и место для активных занятий спортом. Свислочане поддерживают спортивные традиции, заложенные знаменитыми земляками – борцом Александром Савко, легкоатлетами Евгением Мисюлей и Яниной Корольчик, и часто приходят сюда, чтобы подкачать мышцы на комплексной спортивной площадке, уличных тренажерах, разыграть мяч на футбольном поле.Сразу за парком река Свислочь превращается в озеро с возвышающимся посередине островом и держит путь к деревням Раневичи и Дворчаны, откуда попадает в Берестовицкий район.Первой Свислочь на Берестовитчине встречает деревня Чапличи. И здесь речка, словно передумав идти прежним курсом, резко меняет направление, устремляется к границе с Польшей. На этом пути ее сопровождают небольшие деревеньки Клепачи, Красное, Колосы.Клепачи вновь напомнят о Винценте и Терезе Тышкевичах – здесь у супругов была летняя резиденция. Известно село и археологическим прошлым – около него несколько лет назад были обнаружены каменные могилы. Находка признана археологическим памятником. А в 1992 году возле Клепачей нашли бедренную кость мамонта весом более десяти килограммов. Сегодня экспонат хранится в Свислочском историко-краеведческом музее.На прощание река приветливо машет приграничным селениям голубым рукавом, вновь меняет маршрут и несколько десятков километров, укрытая сосновыми борами и березовыми рощами, бежит, служа границей между Беларусью и Польшей.На берегу Свислочи пятнадцать лет назад недалеко от белорусской деревни Минчики открылся международный автомобильный пункт пропуска«Берестовица». Если в начале действия перехода в сутки оформляли до 300 машин, то теперь за 24 часа через реку в этом месте проезжают до 3800 транспортных средств.За деревней Непорожневцы Свислочь отделяется от границы и уходит вправо. Отсюда начинается ее путь по 22-километровому каналу вплоть до деревни Ярмоличи. Новое русло река обрела почти полвека назад в результате мелиоративных работ. Сопровождают ее на этом маршруте небольшие деревушки и села.Одна из них – деревня Диневичи – родина советского военачальника генерал-майора Никифора Матвеевича Замировского. В начале Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда. Из рук маршала Георгия Жукова получил погоны генерал-майора, командовал дивизией. Генерал Замировский стал прототипом одного из героев романа Александра Чаковского «Блокада». В 70-е по мотивам произведения была снята одноименная художественная киноэпопея из четырех фильмов.Дальше по течению – деревня Лишки. На ее территории находится памятник природы местного значения «Старинная парковая усадьба Лишки». Главные ценности памятника – старинная усадьба и парк с редкими экзотическими растениями, созданные в 1846–1883 годах по подобию итальянской виллы по проекту архитектора Владислава Маркони.Примечательна и деревня Подбагоники. До выпрямления русла Свислочи от нее до реки простиралось большое болото. Название у деревушки говорящее: «багно» – значит «болото». Деревня – родина Романа Яковлевича Соловья, который в Первую мировую войну был фронтовым фотографом. Сегодня его снимки хранятся в московских и минских музеях, есть раритетные фото и в музее белки в Большой Берестовице.Около деревни Ярмоличи Свислочь покидает свое ровное канальное русло и вычерчивает лабиринты, петляя по полям и лугам. Место это удивительное. Редкий путешественник, проезжая здесь по трассе, не остановит взгляд на раскинувшемся озере, густо обрамленном болотными травами, кустарниками и ольхами. Населяют водные просторы свыше сотни видов птиц: многочисленные лебеди, цапли, журавли, утки, чайки. Более 30 из них – краснокнижные: вертлявая камышовка, коростель, большой веретенник. Некоторые птицы живут здесь постоянно, для других заказник – перевалочный пункт: отдохнули, набрались сил и полетели дальше. Часто здесь можно встретить наблюдающих за птицами орнитологов.







В 2003 году уникальную экосистему взяли под охрану – создали биологический заказник местного значения «Гродненская Свислочь».



Народный доктор Антон Доха









Последней на берестовицком участке встречает реку Свислочь деревня Жукевичи, известная благодаря врачу Антону Дохе. В 1930-е годы выпускник Варшавского медицинского университета вернулся на родину в деревню Жукевичи. Вскоре слава о докторе, который использовал в практике передовые для того времени методы лечения (у него даже был единственный в то время в районе рентген-аппарат), разлетелась далеко за пределы села. А со временем доктор Доха стал поистине народным целителем, легендой и местным героем. К нему приезжали лечиться из



До Немана рукой подать



Сразу за Жукевичами, пересекая границу Берестовицкого и Гродненского районов, река Свислочь, словно желая продлить удовольствие от прогулки, начинает петлять, извиваться, выписывать кренделя и замысловатые узоры. По пути «заглянет» в прибрежные деревушки Заневичи, Сухая Долина, Корозичи. Одна из них – Стецки – родина прославленного баскетболиста, олимпийского чемпиона, автора «золотого паса» на олимпиаде в Мюнхене Ивана Едешко.









За ней Свислочь укрепится водами притока – реки Лашанки и выйдет на финишную прямую к агрогородку Свислочь. Речка делит его на две части. Ту, что находится ближе к Неману, называют старой Свислочью, или Царским Селом. Из поколения в поколение передают местные жители историю, рассказывающую о происхождении названия этого места. Говорят, что реку Свислочь как водный путь могли использовать Петр I в Северную войну или Александр I во время изгнания французских войск в Отечественную войну 1812 года. Есть еще одна версия, имеющая документальное подтверждение: во времена Великого княжества Литовского Свислочь была одним из столовых имений Гродненской экономии, доходы которого шли на содержание королевского двора.











С берега реки хорошо видно одно из центральных зданий агрогородка, гордость поселка – памятник архитектуры X X века дворец графини Марты Красинской. Сюда стоит заглянуть обязательно. В здании находится музей местного СПК «Свислочь», где собраны уникальные документы, фотографии и легенды, связанные с жизнью прежних владельцев «замка». Расскажут в музее и о других событиях, имеющих отношение к истории поселка и реки.

Тем временем Свислочь все ускоряет ход, еще чуть-чуть – и ее слегка зеленоватые воды растворяются в могучем Немане.

С берега реки хорошо видно одно из центральных зданий агрогородка, гордость поселка – памятник архитектуры X X века дворец графини Марты Красинской. Сюда стоит заглянуть обязательно. В здании находится музей местного СПК «Свислочь», где собраны уникальные документы, фотографии и легенды, связанные с жизнью прежних владельцев «замка». Расскажут в музее и о других событиях, имеющих отношение к истории поселка и реки.Тем временем Свислочь все ускоряет ход, еще чуть-чуть – и ее слегка зеленоватые воды растворяются в могучем Немане. В 2003 году уникальную экосистему взяли под охрану – создали биологический заказник местного значения «Гродненская Свислочь».Последней на берестовицком участке встречает реку Свислочь деревня Жукевичи, известная благодаря врачу Антону Дохе. В 1930-е годы выпускник Варшавского медицинского университета вернулся на родину в деревню Жукевичи. Вскоре слава о докторе, который использовал в практике передовые для того времени методы лечения (у него даже был единственный в то время в районе рентген-аппарат), разлетелась далеко за пределы села. А со временем доктор Доха стал поистине народным целителем, легендой и местным героем. К нему приезжали лечиться из Гродно , Волковыска, Белостока и Варшавы и бедные, и богатые – никому он не отказывал в помощи. Антон Доха с бедных денег за работу не брал, организовал приют для старых и одиноких, способным детям помогал получить образование, создал клуб, библиотеку. В годы войны спасал еврейские семьи, некоторых прятал в своем доме в Жукевичах.Сразу за Жукевичами, пересекая границу Берестовицкого и Гродненского районов, река Свислочь, словно желая продлить удовольствие от прогулки, начинает петлять, извиваться, выписывать кренделя и замысловатые узоры. По пути «заглянет» в прибрежные деревушки Заневичи, Сухая Долина, Корозичи. Одна из них – Стецки – родина прославленного баскетболиста, олимпийского чемпиона, автора «золотого паса» на олимпиаде в Мюнхене Ивана Едешко.За ней Свислочь укрепится водами притока – реки Лашанки и выйдет на финишную прямую к агрогородку Свислочь. Речка делит его на две части. Ту, что находится ближе к Неману, называют старой Свислочью, или Царским Селом. Из поколения в поколение передают местные жители историю, рассказывающую о происхождении названия этого места. Говорят, что реку Свислочь как водный путь могли использовать Петр I в Северную войну или Александр I во время изгнания французских войск в Отечественную войну 1812 года. Есть еще одна версия, имеющая документальное подтверждение: во времена Великого княжества Литовского Свислочь была одним из столовых имений Гродненской экономии, доходы которого шли на содержание королевского двора.

А в прошлом году в преддверии областного праздника тружеников села «Дажынак» центральную площадь украсил белоснежный обелиск, увенчанный позолоченным шаром и шпилем, – такой же был установлен при Тышкевичах.Свислочь – это еще и музей под открытым небом. В центре города заложена аллея, которую открывает памятник Неизвестному солдату на братской могиле, где захоронены более двухсот воинов Великой Отечественной войны, а также Герой Советского Союза полковник Николай Массонов, погибший при освобождении Свислочи. На аллее установлены пять бетонно-каменных скульптур, в том числе памятный знак воинам-интернационалистам. Напротив сквера возвышается бюст Кастусю Калиновскому авторства Заира Азгура.