Подробности серьезной аварии под Ивье: автомобиль занесло прямо под фуру

Вчера около 12.00 на 141-м километре трассы «Минск-Гродно» в Ивьевском районе столкнулись легковушка с фурой.

Водитель «Опеля» обгонял несколько машин. Завершить маневр не успел, легковой автомобиль боком занесло под встречный автопоезд «Вольво» и развернуло.









– Водителя «Опеля» и сидевшего за ним поместили в хирургическое отделение, ехавшего сзади с правой стороны их коллегу – в реанимационное, – сообщили в ГАИ региона.

По факту ДТП проводится проверка.