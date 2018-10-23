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Подробности серьезной аварии под Ивье: автомобиль занесло прямо под фуру
24.10.2018 — Разное | Заря над Неманам
Вчера около 12.00 на 141-м километре трассы «Минск-Гродно»
Водитель «Опеля» обгонял несколько машин. Завершить маневр не успел, легковой автомобиль боком занесло под встречный автопоезд «Вольво» и развернуло.
– Водителя «Опеля» и сидевшего за ним поместили в хирургическое отделение, ехавшего сзади с правой стороны их коллегу – в реанимационное, – сообщили в ГАИ региона.
По факту ДТП проводится проверка.
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Вчера около 12.00 на 141-м километре трассы «Минск-Гродно» в Ивьевском районе столкнулись легковушка с фурой.
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