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Подробности серьезной аварии под Ивье: автомобиль занесло прямо под фуру

24.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Водитель «Опеля» обгонял несколько машин. Завершить маневр не успел, легковой автомобиль боком занесло под встречный автопоезд «Вольво» и развернуло. 
 
Подробности серьезной аварии под Ивье: автомобиль занесло прямо под фуру
Подробности серьезной аварии под Ивье: автомобиль занесло прямо под фуру
 
– Водителя «Опеля» и сидевшего за ним поместили в хирургическое отделение, ехавшего сзади с правой стороны их коллегу – в реанимационное, – сообщили в ГАИ региона.
 
По факту ДТП проводится проверка. 
 
 
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вчера около 12.00 на 141-м километре трассы «Минск-Гродно» в Ивьевском районе столкнулись легковушка с фурой.
 
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