Из-за сбоев в работе системы въезд грузовиков из Литвы затруднен

В пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, литовской стороной с 23.00 23 октября оформление грузовых транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь, осуществляется неритмично.

– Это вызвано сбоем в работе информационных систем литовской таможенной службы по подтверждению экспорта (вывоза товаров с территории ЕС), – сообщили в Гродненской региональной таможне.

Работа программ не восстановлена – оформление экспорта осуществляется в ручном режиме.

При пересечении границы стоит учитывать данную информацию.