В Минске впервые пройдет Международный дегустационный конкурс "Залаты Келiх", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в оргкомитете.

"Международный конкурс "Залаты Келiх" пройдет в Минске с 24 по 26 октября. Участие в нем примут ведущие производители алкогольной и безалкогольной продукции из Беларуси, России, Молдовы, Словакии", - рассказали в оргкомитете.

По его информации, в жюри и экспертный совет конкурса вошли представители органов государственного управления, специализированных научных учреждений, эксперты производства алкогольной продукции, специалисты в сфере науки, маркетинга, рекламы, дизайна.