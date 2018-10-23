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Первый международный дегустационный конкурс "Залаты Келiх" пройдет 24-26 октября в Минске
В Минске впервые пройдет Международный дегустационный конкурс "Залаты Келiх", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в оргкомитете.
"Международный конкурс "Залаты Келiх" пройдет в Минске с 24 по 26 октября. Участие в нем примут ведущие производители алкогольной и безалкогольной продукции из Беларуси, России, Молдовы, Словакии", - рассказали в оргкомитете.
По его информации, в жюри и экспертный совет конкурса вошли представители органов государственного управления, специализированных научных учреждений, эксперты производства алкогольной продукции, специалисты в сфере науки, маркетинга, рекламы, дизайна.
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В Минске впервые пройдет Международный дегустационный конкурс "Залаты Келiх", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в оргкомитете. "Международный конкурс "Залаты...
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