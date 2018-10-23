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Частота полетов по маршруту Минск-Стамбул может быть увеличена до 7 рейсов в неделю – посол Турции
Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама считает необходимым увеличить частоту полетов по маршруту Минск-Стамбул с 5 до 7 рейсов.
"Мы убеждены, что пришло время, чтобы увеличить частоту рейсов, совершаемых между Стамбулом и Минском, с пяти до семи в неделю", - сказала посол на пресс-конференции в среду в Минске.
Дипломат отметила, что турецкая сторона хочет, чтобы Турецкие авиалинии и Белавиа укрепляли свое сотрудничество. "Надеемся обеспечить более привлекательные возможности для взаимных поездок граждан Беларуси и Турции", - добавила она.
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Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама считает необходимым увеличить частоту полетов по маршруту Минск-Стамбул с 5 до 7 рейсов. "Мы убеждены, что пришло...
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