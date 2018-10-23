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Белорусским школьникам предлагают обменять макулатуру на ноутбук

24.10.2018 15:01 — Разное | Интерфакс  
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Республиканскую акцию-конкурс по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования Беларуси "Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота" проводит ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" при поддержке Министерства ЖКХ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы акции. 

Акция-конкурс проводится в четыре этапа

Этап 1: с 15 сентября 2018 года по 10 ноября 2018 года − проведение акций по сбору макулатуры в школе, сдача собранной макулатуры на переработку.

Этап 2: до 20 ноября 2018 года – прием от учреждений образования заявок участника акции-конкурса.

Этап 3: до 30 ноября 2018 года – определение победителей акции-конкурса.

Этап 4: декабрь 2018 года – награждение победителей акции-конкурса.

Что нужно сделать школе, чтобы принять участие в акции-конкурсе

1. С 15 сентября 2018 года по 10 ноября 2018 года провести в школе акции по сбору макулатуры, собрать с привлечением учащихся макулатуру (отходы бумаги и картона) и сдать собранную макулатуру в организацию, осуществляющую заготовку и (или) использование отходов бумаги и картона.

2. Заполнить заявку участника акции-конкурса с информацией о количестве собранной и сданной макулатуры по специальной форме. Приложить к заявке копии документов, подтверждающих сдачу макулатуры.

3. Отправить заявку участника акции-конкурса и копии документов, подтверждающих сдачу макулатуры до 20 ноября 2018 года организатору акции-конкурса одним из следующих способов:

  • на электронный адрес target99by@gmail.com;
  • почтовым отправлением по адресу: ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", ул. Кальварийская, 25, к.200, 220073, г. Минск (с пометкой на конверте "Наша забота, а не енота. Конкурс").

Как определят победителей акции-конкурса

1.  Лучшая сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек: 3 призовых места.

3.  Лучшая городская школа с общим числом учащихся до 800 человек: 3 призовых места.

Победителями в каждой номинации признают учреждения образования, сдавшие за период с 15 сентября 2018 года по 10 ноября 2018 года наибольшую массу макулатуры в расчете на одного учащегося (кг на одного человека) среди учреждений образования своей категории.

Какие призы получат победители акции-конкурса

Каждая из двенадцати школ-победительниц получит в подарок ноутбук HP. Все учреждения образования, которые выполнили условия участия в акции-конкурсе, получат дипломы участников.

Внимание! С полным порядком и условиями проведения акции-конкурса ознакомьтесь в Положении о проведении акции-конкурса.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканскую акцию-конкурс по сбору макулатуры среди учреждений общего среднего образования Беларуси "Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота"...
 
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