Повысят ли в этом году цены на общественные бани в столице

До конца текущего года стоимость билетов в общие отделения столичных коммунальных бань повышаться не будет, сообщил агентству « Минск-Новости » директор УП «Городские бани» Анатолий Марченко.



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— Финансово-экономическое состояние подразделений нашего предприятия пока позволяет удерживать цену на билет в общие отделения. Она не менялась с июня 2016 года и составляет 8 рублей, а в банно-оздоровительные комплексы «Лазня» и «Сухарево» — 11 рублей, так как в услугу включено посещение бассейна. Мы придерживаемся социально ориентированной ценовой политики, учитываем уровень доходов минчан. Многие посетители общественных бань — пенсионеры, приходит немало молодежи. Поэтому важно сохранить доступность основных банных услуг. Вместе с тем цены в банные номера, видимо, будем корректировать, — сказал Марченко.

Напомним, в 2016 году услуги бань были исключены из перечня социально значимых и прекращено их бюджетное финансирование.