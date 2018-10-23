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Повысят ли в этом году цены на общественные бани в столице

24.10.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
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До конца текущего года стоимость билетов в общие отделения столичных коммунальных бань повышаться не будет, сообщил агентству «Минск-Новости» директор УП «Городские бани» Анатолий Марченко.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Финансово-экономическое состояние подразделений нашего предприятия пока позволяет удерживать цену на билет в общие отделения. Она не менялась с июня 2016 года и составляет 8 рублей, а в банно-оздоровительные комплексы «Лазня» и «Сухарево» — 11 рублей, так как в услугу включено посещение бассейна. Мы придерживаемся социально ориентированной ценовой политики, учитываем уровень доходов минчан. Многие посетители общественных бань — пенсионеры, приходит немало молодежи. Поэтому важно сохранить доступность основных банных услуг. Вместе с тем цены в банные номера, видимо, будем корректировать, — сказал Марченко.

Напомним, в 2016 году услуги бань были исключены из перечня социально значимых и прекращено их бюджетное финансирование.

 
Теги: Минск
 
 
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